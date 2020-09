Siracusa, controlli su tutta la città: sanzioni per 3.400 euro

Gionata di intensi controlli alla circolazione stradale a Siracusa ieri da parte dei Carabinieri nelle zone più trafficate meta di turisti, oltre che nelle periferie. Sono stati sottoposti a verifica 71 veicoli e 88 persone, e sono state elevate sanzioni per infrazioni al codice della strada, per circa 3.400 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Nel corso del servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa, quali assuntori, 7 persone trovate in possesso di modica quantità di marijuana e hashish.