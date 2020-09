Coronavirus, in provincia di Siracusa 3 nuovi positivi. In Sicilia sono 65

Sono 3 i nuovi positivi al covid in provincia di Siracusa.

In Sicilia sono 65 i nuovi casi come riporta il bollettino del Ministero della Salute, e 6 di questi sono migranti che si trovano nell'hotspot di Lampedusa. Sono così distribuiti: oltre ai 3 della provincia di Siracusa, 6 sono nel Trapanese, 43 nel Palermitano, 4 nell'Agrigentino e 9 nel Catanese.

Nell'Isola sono 136 i pazienti ricoverati con sintomi, altri 16 in terapia intensiva e 1.690 in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali sono 1.842 con 2158 tamponi processati nelle ultime 24 ore.