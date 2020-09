Siracusa, Consulta civica su ringhiere del Lungomare di Levante: "Prima la messa i sicurezza solo dopo la pitturazione"

"Non si comprende quale sia il criterio con cui l’amministrazione comunale abbia deciso di far pitturare le ringhiere ammalorate del Lungomare di Levante d’Ortigia, ai percettori del reddito di cittadinanza, nonostante l’evidente stato di degrado strutturale in cui versano con rischio di cedimenti".

Questo il quesito che si pone il Presidente della Consulta Civica di Siracusa, Damiano De Simone: "Le ringhiere - aggiunge De Simone - andrebbero prima messe in sicurezza, e poi curate sotto il profilo estetico. Al momento è solo pericolo e spreco. L’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza – conclude Damiano De Simone – andrebbe fatto utilizzando il buonsenso, coinvolgendo tutti coloro i quali posseggono competenze ed esperienza nel settore edilizio, per la messa in sicurezza, prima, e poi, solo dopo aver provveduto agli interventi importanti, concludere con la pitturazione".