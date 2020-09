Alluvione 2018, ristoro danni per privati e aziende del Siracusano

Privati e titolari di attività produttive del Siracusano risultano tra quelli che riceveranno un contributo per il ristoro dei danni subiti a seguito dell’alluvione dell’ottobre del 2018. Per tutta la Sicilia si tratta di oltre 4,5 milioni di euro: 2,35 per 121 beneficiari privati e 2,27 milioni per 54 aziende.

Gli elenchi degli assegnatari sono stati firmati dal dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, nella qualità di commissario delegato (ex Ocdpc 558/2018).

Il contributo è pari all'80% dell'importo dei lavori effettuati.

Oltre alla provincia di Siracusa sono interessate, per il settore abitativo, le province di: Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani e per le attività produttive quelle di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo, Ragusa e Trapani.

La disposizione e gli elenchi sono pubblicati sul portale istituzionale della Regione Siciliana.