Siracusa, pulizia caditoie: gli interventi riprendono il 16 settembre

Stilato il nuovo programma di pulizia delle caditoie stradali per consentire il regolare deflusso dell'acqua piovana. Gli operai della Tekra torneranno in azione mercoledì prossimo e poi andranno avanti a giorni alterni fino al 2 ottobre.

Il 16 intervento in viale Tunisi, il 18 in viale Teracati, il 21 in corso Gelone, il 23 in viale Scala Greca, il 25 in via Necropoli Grotticelle, il 28 in viale Tica, il 30 in via Spagna e in via Oliveri, il 2 ottobre in via San Giovanni alle catacombe.

Vicino alle caditoie interessate dai lavori, al momento dell'intervento, sarà ristretta la carreggiata e le auto parcheggiate saranno rimosse.

Stesso tipo di provvedimento sarà adottato per consentire la prosecuzione dei lavori di tracciamento sulle strade delle corsie ciclabili. Condizioni meteo permettendo, entro domani dovrebbero essere delimitati i percorsi su entrambe le carreggiate di viale Teracati, nel tratto compreso tra viale Scala Greca e l'incrocio con viale Santa Panagia. Da mercoledì a venerdì il cantiere si sposterà in viale Scala Greca, fino a via Caduti di Nassirya, sui due sensi di marcia.