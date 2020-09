Ferla, coltivazione di cannabis in un fondo agricolo: denunciato un giovane

Un giovane di 27 anni è stato denunciato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri di Ferla, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno trovato in un fondo agricolo 3 piante di cannabis indica dell’altezza di 1 metro e 20 centimetri circa riconducibili ad un 27 enne del posto, che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa.

A seguito di un’ulteriore perquisizione, in un casolare poco distante dal fondo, sono stati rinvenuti, in possesso del proprietario, 2 grammi di marijuana. Quest'ultimo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.