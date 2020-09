Cassibile, 9 mesi da scontare in carcere: arrestato 34enne

Dovrà scontare in carcere poco più di 9 mesi di reclusione per un furto semplice e un furto aggravato in abitazione compiuti tra il 2017 e il 2018.

I Carabinieri di Cassibile hanno eseguito il provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nei confronti di Sebiano Di Luciano, 34 anni.