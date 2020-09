Siracusa, controlli a tappeto nella zona alta: due denunce e sanzioni

Le zone periferiche di Siracusa passate al setaccio dalle Volanti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.

Un 41enne è stato denunciato per aver violato le prescrizioni sugli arresti domiciliari cui è sottoposto: l'uomo è stato sorpreso in casa in compagnia di una persona non appartenente al nucleo familiare.

Inoltre, in Via Immordini un uomo di 36 anni è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina ed è stato segnalato all’autorità amministrativa competente.

Infine, a seguito di una perquisizione domiciliare, in casa di 37enne, ristretto ai domiciliari,è stata rinvenuta e sequestrata una pistola lancia razzi calibro 22 detenuta illegalmente. Il proprietario dell’arma è stato denunciato.

Nel complesso sono stati identificate 123 persone e controllati 895 mezzi con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. Sono state 7 le sanzioni amministrative elevate e 2 i fermi di motocicli.