Augusta, scoperta coltivazione di marijuana: arrestato un carlentinese

Dovrà rispondere di coltivazione di marijuana Alessandro Marino, 28 anni residente a Carlentini, arrestato da agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, insieme ai colleghi catanesi.

A seguito di un controllo in un garage, nella disponibilità dell'uomo,vicino contrada San Calogero di Augusta, e di una perquisizione domiciliare, è stata scoperta una coltivazione di marijuana con 10 piante curate con un apposito sistema di illuminazione per consentire una infiorescenza ottimale.

Le piante e tutti gli strumenti utilizzati sono stati sequestrati insieme ad altri piante già in via di essiccazione.

Le piante di marijuana e quelle già essiccate, opportunamente trattate, avrebbero fruttato al dettaglio circa 5000 euro.

Per Marino sono scattati i domiciliari.