Pachino, due rapine a supermercati a distanza di poche ore: arrestato 23enne

Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, Tiziana Carrubba su richiesta della procura, a carico di un giovane di Pachino, ritenuto l'autore di due rapine aggravate, messe a segno il 14 agosto scorso a Pachino e Melilli, ai danni di due supermercati.

Le manette sono scattate ai polsi di Vittorio Piazzese, di 23 anni, domiciliato a Pachino.

Le indagini, condotte dagli uomini del Commissariato di Pachino e della Stazione dei Carabinieri, sono partite dopo la segnalazione delle due rapine, secondo le quali un uomo, armato di coltello, ha compiuto due rapine, a distanza di poche ore l’una dall’altra, ai danni dell'Ard Discount di Via Mascagni a Pachino e dell'Eurospin di contrada Spalla a Melilli. Il malvivente riusciva a portare via 500 e 600 euro circa.

Determinanti sono stati le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali che hanno ripreso le fasi antecedenti, concomitanti e susseguenti al delitto, che hanno, tra l'altro rivelato che l'autore tra una rapina e l'altra provvedeva pure a cambiarsi di abito.

Tutti gli elementi raccolti hanno portato a Piazzese che è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Cavadonna.