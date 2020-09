Oggi le dimissioni di Silvio Berlusconi dal San Raffaele di Milano

Oggi le dimissioni dall'ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi.

L'ex premier era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-Sars2.

Berlusconi resterà in isolamento, secondo quanto si è appreso, probabilmente nella sua residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo.