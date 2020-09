Siracusa, la Consulta delle Associazioni di Categoria convoca deputati nazionali e regionali

la Consulta delle Associazioni di categoria della provincia di Siracusa esprime forti preoccupazioni per le penalizzazioni che potrebbe subire quella già accorpata di di Catania, Siracusa e Ragusa se non saranno apportate le necessarie modifiche in sede di conversione della Riforma delle Camere di Commercio.

Da qui la sollecitazione rivolta alle deputazione nazionale e regionale siracusana per apportare delle modifiche al decreto Agosto, attualmente in trattazione presso la V Commissione bilancio del Senato.

In particolare preoccupa l’esclusione delle Camere di Commercio già accorpate dalle misure volte a potenziarne il ruolo e a garantirne la rappresentatività territoriale: "La Camera di Commercio di Catania Ragusa e Siracusa - si legge nel documento - sarebbe esclusa, cosi’, da quanto prevede l’articolo 61, secondo il quale 'Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, e queste sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate'.

Allo stesso modo - si legge ancora nel testo - non riguarderebbe le Camere di Commercio già accorpate la previsione secondo cui 'le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento'.

Un altro aspetto contestato è quello che riguarda la riduzione del numero dei consiglieri.