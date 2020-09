Giovanni Ignoffo è il nuovo allenatore del Siracusa.

Lo scorso anno ha allenato l'Avellino in Lega pro dopo aver maturato esperienza con le formazioni giovanili di Benevento e Palermo.

Il nuovo allenatore torna in azzurro dopo l'esperienza di calciatore tra il 2010 e il 2012 quando ha anche vestito la fascia di capitano.

"Sono felice di tornare a Siracusa - ha detto Ignoffo - Non vedo l'ora di cominciare"

"Buon lavoro a Giovanni Ignoffo - ha detto il patron Gaetano Cutrufo - e buona fortuna e grazie al mio amico Marco Scifo"