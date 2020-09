Coronavirus, 4 nuovi positivi in provincia di Siracusa ( 1 è migrante)

Sono 4 i nuovi positivi in provincia di Siracusa e uno di questi è un migrante.

In Sicilia nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 61 cosi distribuiti secondo il bollettino del Ministero della Salute: oltre ai 4 del Siracusano, 25 nel Palermitano, 26 nel Catanese, e 2 ciascuno Nel Ragusano, nell'Agrigentino e nell'Ennese.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 120, altri 17 in terapia intensiva, 1.656 in isolamento domiciliare e sono 1.793 i positivi attuali.