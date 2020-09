Tamponi e trasferimento nel Siracusano per i 25 migranti sbarcati a Pozzallo

Saranno trasferiti nel Siracusano non appena arriverà l'esito dei tamponi effettuati questa notte.

Sono i migranti che si trovavano a bordo della Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, 24 uomini e un minore e arrivano da Sudan, Libia, Ciad ed Eritrea.

I migranti erano stati tratti in salvo dalla nave Maersk Etienne che dal 5 agosto era ferma al largo di Malta in attesa dello sbarco. Non era arrivata nessuna risposta e da qui il trasbordo sulla Mare Jonio e a seguire l'autorizzazione alla sbarco al porto di Pozzallo "per motivi sanitari".

I tamponi sono stati effettuati in banchina.