Floridia, evade i domiciliari e viene arrestato: ricollocato agli arresti in casa

Si trovava ristretto ai domiciliari dal 5 settembre scorso per una tentata rapina commessa in Ortigia a Siracusa.

Sorpreso dai Carabinieri di Floridia per strada, è stato arrestato con l'accusa di evasione: si tratta di Mahadi Jail, 36 anni marocchino che era uscito per svolgere alcune faccende di natura personale senza chiedere alcuna autorizzazione. Per l'uomo è stata disposta la ricollocazione ai domiciliari.