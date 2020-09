Il post del sindaco di Palazzolo Acreide contro Mario Barresi: la solidarietà di Assostampa Siracusa

Solidarietà piena al giornalista de La Sicilia, Mario Barresi, da parte di Assostampa Siracusa dopo il post con video, pubblicato dal sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, contro l'inviato del quotidiano catanese, autore, il 7 settembre scorso, di una inchiesta sull'acqua nel Comune montano.

"Accostare Mario Barresi a quei “sistemi” (Montante, Amara) scoperti e perseguiti dalla magistratura - tuona il segretario, Prospero Dente - offende il lavoro certosino da sempre riconosciuto ad una delle firme di punta e attente del quotidiano catanese. E insieme a Mario si offendono tutti quei giornalisti che svolgono con scrupolosità e correttezza il proprio lavoro. L’inviato del quotidiano catanese ha “disegnato” e ricostruito - prosegue Dente - quanto accade. Il sindaco, come nel suo diritto, pronto a spiegare ancora meglio il progetto in corso, avrebbe potuto seguire i canali istituzionali e abituali richiedendo un diritto di replica al giornale. Invece, purtroppo, come prassi ormai troppo consolidata tra amministratori e politici vari, si è affidato alla pagina social personale per chiedere, prima, a Mario Barresi di poter chiarire e questa mattina per gettare discredito gratuito e ingiustificabile sul collega".