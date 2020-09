Tragedia sfiorata a Rosolini, cade un fulmine e divampa un incendio in un appartamento

Tragedia sfiorata a Rosolini ieri pomeriggio: un incendio è divampato in un appartamento, al primo piano di una palazzina di via Carducci, a causa probabilmente di un fulmine.

L'anziana donna che abita in quella casa è riuscita ad allontanarsi prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

Sul posto i vigili del fuoco per domare il rogo che ha determinato seri danni.