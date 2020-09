Siracusa, all'Insolera via alle lezioni lunedì 14 settembre

“Da giorno 14 settembre per le classi prime e dal 15 per tutte le altre, l’Insolera riapre le porte agli alunni per le lezioni in presenza".

L'informazione arriva dalla dirigente Maria Ada Mangiafico: 2In questi mesi ho lavorato, insieme al vicario Gaetano Raddino, per trovare le soluzioni per allocare le classi all’interno dei nostri edifici e non ricercare locali esterni. Con i soldi che sono pervenuti dal Ministero si è provveduto a comprare dispositivi di protezione individuali e per la igienizzazione e sanificazione dei locali; sono stati comprati anche banchi monoposto e dispositivi digitali per essere in linea con le misure di prevenzione indicate dal Comitato Tecnico Scientifico. Ed altro c’è ancora da comprare".

Dopo aver sinteticamente ricordato quanto fatto, la preside passa alle indicazioni per la riapertura: "Gli alunni entreranno a scuola tutti alle 8, ma da 5 entrate diverse nella sede centrale di via Modica e da 2 entrate nella sede di via Elorina. Le entrate e i percorsi sono identificati da segnaletiche di colori diversi che conducono alle classi con il dovuto distanziamento. Nelle aule, anche i banchi sono stati posizionati in modo da garantire il distanziamento tra gli alunni e dai docenti. L’istituto è diviso in zone delimitate e invalicabili. L’orario per le prime due settimane è ridotto, per fare in modo che gli alunni gradualmente si adattino alle nuove regole e per consentire gli aggiustamenti che si rendessero necessari. A pochi giorni ormai dall’inizio dell’anno scolastico - conclude - mi sento di fare un augurio di buon lavoro al personale della scuola e ai docenti perché adesso spetta a loro, con impegno e sensibilità, recuperare in classe una “quasi normalità” seppure in condizioni di emergenza”.