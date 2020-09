Noto, abbandono rifiuti: scatta l'allarme su false sanzioni

Sono false le sanzioni amministrative sull'abbandono dei rifiuti che risultano in fase di recapito a diversi cittadini di Noto.

A lanciare l'allarme è la stessa amministrazione comunale: "In questi giorni stanno recapitando sanzioni amministrative per conferimento non conforme di rifiuti che risultano emesse dal Comune di Noto con tanto di intestazione ma che sono, invece, false.

Il numero del Conto Corrente indicato nel bollettino per il pagamento della multa - viene spiegato - è palesemente falso e non corrisponde a quello del servizio di tesoreria del Comune di Noto.

Il Comune - conclude l'avviso - ha già avviato gli accertamenti del caso per risolvere la vicenda. Nel frattempo i cittadini che dovessero ricevere queste false sanzioni sono invitati a segnalarlo agli uffici competenti".