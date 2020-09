Kit scolastici per studenti svantaggiati di 3 scuole di Avola, Lentini e Francofonte

Ci sono anche 3 scuole siracusane, tra le 39 siciliane, che nei prossimi giorni riceveranno kit didattici comprensivi di diari, astucci, pennarelli e supporti digitali da consegnare agli alunni e alle alunne in condizioni di svantaggio. Sono la Vittorio Veneto di Lentini, Luigi Capuana di Avola, Dante Alighieri di Francofonte.

A darne notizia è il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara: "La misura - riferisce - va ad aggiungersi alle risorse già stanziate in questi mesi dal Ministero per garantire il diritto allo studio di studentesse e studenti più fragili. In tutto sono 100 le scuole selezionate sulla base di criteri oggettivi, equamente ponderati, quali il tasso di dispersione scolastica, il disagio negli apprendimenti e lo status socio-economico della famiglia rilevati dall’Invalsi".