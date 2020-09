Siracusa, depenalizzazione omesso versamento tassa di soggiorno: Granata "Inopportuno il rilievo dato alla sentenza"

“Non sono abituato a commentare decisioni della magistratura ma il rilievo dato dall'Associazione degli albergatori di Siracusa alla sentenza che depenalizza il ritardato o omesso versamento dell’imposta di soggiorno, mi sembra grave e inopportuno". Così la pensa l'assessore alla legalità del Comune di Siracusa, Fabio Granata.

"La tassa la paga l’ospite e l’albergatore - dichiara Granata - ha il dovere di incassarla e trasmetterla al Comune che se ne serve per una serie di servizi essenziali al turismo e alla città.

Insomma credo che non si possa tollerare un implicito invito alla evasione e alla appropriazione di una somma peraltro incassata dai clienti e comunque indebitamente trattenuta: non mi sembra un bel segnale - conclude - esprimere compiacimento e non si dà un bel segnale di trasparenza alla categoria”