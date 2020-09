Rosolini, comportamenti aggressivi su Evan sia dal padre che dal compagno della madre

Avrebbe subito comportamenti aggressivi sia dal padre che dal compagno della madre il piccolo Evan. Questo quanto ha detto il fratello del bambino di Rosolini di soli 21 mesi, morto ad agosto scorso all'ospedale Maggiore di Modica per le botte ricevute. Oggi suo fratello è stato sentito al tribunale di Siracusa. Per la morte di Evan sono in carcere la madre, Letizia Spatola e il suo compagno Salvatore Blanco.

Nessuna spiegazione sarebbe arrivata su quanto accaduto in quella casa nelle ore precedenti la morte del piccolo. Gli inquirenti adesso attendono l'esito dell'autopsia.