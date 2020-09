Coronavirus, 12 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 104

Impennata nella diffusione del coronavirus in provincia di Siracusa: nelle ultime 24 ore si registrano 12 nuovi casi. In Sicilia sono 104 e di questi 11 sono migranti ospiti della nave quarantena Azzurra, che si trova in rada nel porto di Augusta.

Sono 112 i pazienti ricoverati con sintomi, altri 17 in terapia intensiva, 1.577 in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali sono 1.577.

I nuovi casi sono così distribuiti: oltre ai 12 del Siracusa, 31 nel Trapanese, 36 nel Palermitano, 5 ciscuno nel Ragusano e nel Messinese, 12 nel Catanese, 2 nell'Ennese e 1 nell'Agrigentino.