Canicattini Bagni, inizio scuole e covid: cartelli a tutte le fermate dei bus

Mancano pochi giorni all'inizio del nuovo anno scolastico anche a Canicattini Bagni, dopo il lockdown determinato dall'l'emergenza covid.

Sono circa un migliaio, tra scuola dell’obbligo ed istituti superiori, i ragazzi che torneranno sui banchi. Per quanto riguarda il trasporto, attraverso l’Ast, i 240 studenti pendolari che frequentano scuole a Siracusa, Palazzolo Acreide e Floridia, avranno a disposizione 6 pullman. A tutte le fermate sono state installate delle targhe nelle quali vengono ricordate le informazioni su come comportarsi per il viaggio e le misure di prevenzione.

A tutti gli studenti il sindaco Miceli e l’assessore Scirpo, a nome dell’amministrazione comunale, hanno rivolto l’augurio di un buon inizio di anno scolastico.