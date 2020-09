Lentini, nuova discarica: i parlamentari del M5S "La Regione ascolti il territorio"

"Lentini non può essere la discarica di tutta la Sicilia e la Regione ha l'obbligo di ascoltare le istanze del territorio". Così i deputati nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, Paolo Ficara, Stefano Zito, Giorgio Pasqua, Pino Pisani e Maria Marzana, Eugenio Saitta e Giampiero Trizzino, dopo la nuova richiesta per la realizzazione di una discarica in contrada Scalpello.

"Crediamo - dichiarano - che tutti gli iter autorizzativi riguardanti le imprese del gruppo Leonardi debbano essere stoppati in attesa che la magistratura faccia luce sulle ultime vicende e che siano portati alla luce i reali impatti ambientali subiti da questi territori. L’autorizzazione di ulteriori ampliamenti delle discariche esistenti su questi territori e l’eventuale autorizzazione di una nuova discarica come quella proposta dal gruppo Leonardi - concludono . sarebbe l’ulteriore dimostrazione della scarsa capacità di programmazione da parte della Regione oltre a rappresentare un pessimo segnale verso la società civile".