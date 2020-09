Siracusa, istituzione di un Comitato Caravaggio in Borgata: l'dea dell'assessorato alla cultura

Un“Comitato Caravaggio al Borgo Santa Lucia” è la proposta dell'assessorato alla cultura del Comune di Siracusa di modo da coordinare tutti gli interventi, esterni e interni alla Chiesa di Santa Lucia Fuori le Mura” per il ritorno del Seppellimento di Santa Lucia, previsto per il 13 dicembre.

“Con la Soprintendente Donatella Aprile e con altri soggetti istituzionali e associativi – ha dichiarato l’assessore Granata - vanno coordinati una serie di interventi e di iniziative che creino le condizioni indispensabili di sicurezza e climatiche e la miglior accoglienza possibile per il ritorno del nostro capolavoro e per la sua piena valorizzazione nella sua sede definitiva. Coinvolgeremo la Curia, la Facoltà di Architettura, il Liceo Artistico Gagini, la Pro Loco, la Biblioteca Santa Lucia, le guide turistiche e le associazioni culturali, ovviamente anche quelle che sono state contrarie al prestito del capolavoro. Il sindaco Francesco Italia e la Soprintendente - conclude Granata - dovranno essere i garanti del Comitato e delle sue finalità. Andiamo avanti”