Augusta, migranti su Nave Azzurra: 80 provvedimenti di espulsione

Sono 80 i provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto di Siracusa a carico di migranti ospiti della nave quaranbte Azzurra, in rada nel Porto di Augusta.

Dei 732 stranieri a bordo, 196 hanno ultimato il periodo di quarantena e sono risultati negativi al secondo tampone. Gli 80 destinatari del provvedimento di espulsione, sono risultati essere “migranti economici” e, pertanto, irregolari sul territorio italiano.

Per 38 di di loro, il Questore ha emesso un provvedimento di trattenimento presso i Centri per i Rimpatri di Torino, Gradisca D’Isonzo (Gorizia) e Brindisi, strutture individuate dal Servizio Immigrazione del Ministero dell’Interno, dove gli stranieri sono stati accompagnati per essere poi rimpatriati nel Paese di origine.

Per altri 43 è stato adottato il provvedimento di allontanamento che implica l’ordine di lasciare il territorio nazionale e per 2 minori stranieri, risultati non accompagnati, sono stati affidati ad una struttura per minorenni di Rosolini.

I restanti 114 migranti, rientranti tra i richiedenti asilo, sono stati accolti in strutture in Emilia Romagna e, pertanto, immediatamente trasferiti.