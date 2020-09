Siracusa, stava per appiccare un incendio ad uno dei chioschi di piazza Pancali: denunciato 66enne

Dovrà rispondere di tentato incendio oltre che di resistenza e minacce a pubblico ufficiale, il 66enne sorpreso intorno alle 3,20 di questa notte, dagli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, mentre stava per appiccare un incendio.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato mentre, con del liquido infiammabile e con due accendini, cercava di incendiare uno dei chioschi di Piazza Pancali. Il 66enne indossava un guanto in lattice e e aveva in mano l’accendino “fumante”. Alla vista della Polizia ha tentato la fuga ma invano.

Sono in corso indagini per risalire alle motivazioni del gesto.