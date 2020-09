Noto, scuole chiuse dal 17 al 23 settembre per la sanificazione

L'ordinanza è stata firmata: a Noto dal 17 al 23 settembre le scuole rimarranno chiuse per consentire ogni opportuna iniziativa necessaria a garantire l'avvio delle lezioni in totale sicurezza dal punto di vista sanitario.

Il sindaco Corrado Bonfanti ha incontrato nei giorni scorsi i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e dell’istituto superiore Matteo Raeli, l'assessore alla Pubblica Istruzione Giusi Solerte ed il responsabile del settore Ecologia Leonardo La Sita.

Gli istituti scolastici comprensivi, nella propria autonomia, si determineranno posticipando l’inizio delle lezioni dal 14 settembre al 16 settembre, recuperando le giornate di lezione di sabato nell’arco dell’anno scolastico.

L’istituto superiore Matteo Raeli, invece, comincerà regolarmente le lezioni il 14 settembre.

Da oggi a domenica 13, invece, partiranno le operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei plessi che ospitano gli istituti comprensivi. Concluse le operazioni di voto, invece, sarà avviato opportuno ciclo di sanificazione per i plessi che hanno ospitato i seggi elettorali così da garantire il rientro a scuola in massima sicurezza giovedì 24 settembre.