Siracusa, ruba stereo da una minicar: arrestato

Arresto per furto aggravato su auto Raffaele Violante, siracusano di 29 anni con precedenti specifici.

L'uomo è stato colto in flagranza subito dopo essere sceso da una minicar dalla quale aveva prelevato l’autoradio digitale touch screen.

Lo stereo è stato restituito al legittimo proprietario e sono stati sequestrati gli arnesi da scasso utilizzati per forzare la serratura del veicolo. Per Violante sono stati disposti i domiciliari.