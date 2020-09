Siracusa, in casa oltre 100 grammi di marijuana: 46enne ai domiciliari

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Massimo Romano, siracusano di 46 anni.

Nella sua abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto, occultata all’interno della camera da letto, una considerevole quantità di marijuana, in parte già suddivisa in 38 dosi e ulteriori 100 grammi di marijuana ancora da suddividere in dosi.

I militari hanno sequestrato tutto lo stupefacente e la somma di 80 euro in contanti, ritenuta probabile provento dell'attività di spaccio. Lo stupefacente, presumibilmente destinato allo spaccio nel capoluogo, avrebbe consentito all’uomo di guadagnare diverse centinaia di euro.

Per Romano sono stati disposti gli arresti domiciliari.