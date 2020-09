Incidente stradale sulla Siracusa-Catania, tamponamento tra 4 mezzi

Sono 4 i mezzi coinvolti in un incidente stradale sull'autostrada Siracusa- Catania, a Passo Martino, subito dopo la Galleria San Demetrio, sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo.

Intorno alle 18,30 si è verificato un tamponamento a catena tra due furgoni e due auto. Uno dei feriti è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, ma le sua condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto per i rilievi del caso gli uomini della Polizia stradale che hanno anche dovuto regolare il traffico veicolare che ha subito un notevole rallentamento.