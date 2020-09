Pachino, in arrivo 1,8 milioni dal Governo nazionale

"Oltre 1,8 milioni al Comune di Pachino. Le risorse arrivano dal Governo nazionale e sono indirizzate ai Comuni in dissesto e sciolti per mafia grazie a un fondo ad hoc inserito nel "Decreto Rilancio".

A darne notizia è Filippo Scerra, deputato nazionale del M5S.

"Un segnale ancor più importante - dichiara Scerra - perché nasce all'indomani dell'ennesimo grido d'allarme lanciato dai dipendenti comunali che non ricevono le retribuzioni da vari mesi Con questo atto non solo daremo una boccata d'ossigeno ai dipendenti comunali, ma garantiremo la prosecuzione dei servizi che il Comune di Pachino eroga ai cittadini.

Sempre all'interno dello stesso Decreto - prosegue il parlamentare - sono stati stanziati fondi in favore degli enti locali in dissesto per la ristrutturazione di beni comunali o provinciali da destinare a Polizia di Stato e Carabinieri. Per Cassaro sono previsti 3.221 euro, 88 mila euro per Rosolini, 93 mila euro per Pachino e 1,6 milioni per la Provincia di Siracusa. Gli enti potenzialmente beneficiari del contributo dovranno comunicare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto al Ministero dell’Interno di avere o non avere necessità delle risorse, indicandone l’importo".