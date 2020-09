Siracusa, zona Umbertina: modifiche alla mobilità

Da lunedì 14 e fino al 14 ottobre,saranno in vigore alcune modifiche alla Mobilità nella parte alta della zona Umbertina.

“Come Amministrazione abbiamo personalmente garantito la vigilanza affinché, per quanto ci compete come Comune, i lavori siano più celeri possibili e gli uffici si rendano disponibili al dialogo con i cittadini. L’amministrazione intende procedere per quanto possibile allo studio delle migliori soluzioni con i cittadini, ascoltandone le esigenze e prevedendole, per i prossimi appalti pubblici, già in fase di studio. Prossimamente Siracusa vedrà l'apertura di cantieri per circa 30 milioni di euro che contribuiranno a cambiare in meglio il volto della città".

Una posizione ribadita dall'assessore Fontana: “Stiamo lavorando perché l'ultimo step dei lavori di via Crispi sia meno impattante possibile, per la città ma anche e soprattutto per le attività che insistono sulle vie interessate dall'ordinanza. Monitoreremo da vicino le conseguenze e saremo pronti a rettificare".

Per l’assessore al Commercio, Cosimo Burti “Quello del coinvolgimento diretto degli operatori economici che operano nelle aree interessate, deve essere il modus operandi dell’amministrazione. Per il futuro auspico, come nel caso della zona Umbertina, la creazione di tavoli preventivi di concertazione con i commercianti”.

Questo il dispositivo: in via Crispi: nel tratto interposto tra corso Umberto e via Milazzo sarà consentito esclusivamente il traffico locale secondo gli attuali sensi di marcia.

In via Crispi, nel tratto interposto tra via Milazzo ed il piazzale della Stazione Centrale viene istituito il doppio senso di circolazione, solamente per il traffico locale, con obbligo di svolta per via Milazzo.

Nelle vie Pellico e Generale Carini, è istituto il divieto di transito, fatta eccezione per il traffico locale.

In corso Umberto, nel tratto interposto tra il piazzale Marconi e quello della Stazione Centrale, sarà consentito esclusivamente il traffico locale; ed istituito il doppio senso di circolazione, con obbligo di entrata da piazzale Marconi ed uscita da via Albania, fatta eccezione per i mezzi pesanti che potranno uscire dal piazzale Marconi. Nel piazzale della Stazione Centrale sarà consentito esclusivamente il traffico locale, con entrata da via Rubino e uscita da viale Ermocrate, e con obbligo di fermarsi e dare precedenza in corrispondenza di quest’ultimo.

In via Rubino viene istituito il senso unico di marcia con direzione viale Ermocrate; ed il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i bus urbani dell’Ast che potranno sostare sul lato sinistro del senso di marcia, capolinea senza passeggeri.

In viale Ermocrate, nel tratto interposto tra le vie Rubino e Columba, viene infine disposta l’istituzione del senso unico di marcia con direzione quest’ultima.