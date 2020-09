Raduno federale di Break Dance, convocazione per il siracusano Davide Inserra

Il siracusano Davide Inserra, in arte b-boy Danger, convocato per il raduno federale di Break Dance che si terrà dall’11 al 13 settembre a Formia presso il Centro di Preparazione Olimpica.

La manifestazione è dedicata agli atleti azzurri della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Inserra, lo scorso Gennaio a Foligno, si è aggiudicato i Campionati Assoluti di categoria.

Al raduno parteciperanno 28 atleti delle diverse categorie giovanili ed open che rappresentano il tricolore italiano della danza sportiva nei circuiti competitivi internazionali.

Le attività, che si svolgeranno in totale sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli sanitari previsti per il contrasto al Covid-19, saranno coordinate dal responsabile tecnico Giuseppe Di Mauro, coadiuvato dal suo staff di tecnici professionisti oltre che da specialisti nella preparazione fisica degli atleti.