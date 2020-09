Siracusa, Cafeo: città monca del più importante organo democratico

“Quella della decadenza del consiglio comunale ma non della giunta e del sindaco in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo è una questione controversa che ha visto pure incursioni notturne in Assemblea regionale, per questo ritengo che la questione sia ben lontana dall’essere chiusa”. Il deputato regionale Giovanni Cafeo, ritiene aallarmante che "un capoluogo di provincia importante come Siracusa il governo della cosa pubblica sia senza il salutare e stimolante confronto democratico con i rappresentanti eletti dei cittadini. Sono dunque disposto a riaprire la questione, presentando se necessario un emendamento all’attuale legge – conclude Cafeo – con l’obiettivo di ridare al Consiglio comunale la giusta dignità e soprattutto ripristinare per intero le sue funzioni di indirizzo e controllo".