Noto, Progetto Fiducia: controlli sulla movida giovanile. Sanzioni per 14mila euro

Multe per oltre 14.000 euro: è il bilancio dell'attività svolta dagli agenti del commissariato nell'ambito del Progetto Fiducia, cominciato a inizio estate. I poliziotti, negli ultimi giorni, sono stati impegnati in presidi di legalità nel centro storico, nei quartieri Macchina del Ghiaccio, Crocifisso, Agliastrello e nelle aree periferiche. I servizi hanno incluso posti di controllo nei luoghi più interessati dalla movida giovanile (in particolare corso V.Emanuele, via Cavour, via Rocco Pirri, via Ducezio, largo Landolina, via Aurispa, via Napoli, viale Marconi) e nelle zone balneari del lido di Noto e di Eloro/Pizzuta. Sono state rilevate numerose infrazioni al codice della strada ed elevate le conseguenti sanzioni. In totale sono stati controllati 70 veicoli, 100 persone e 15 persone sottoposte a misure restrittive.