Augusta, il Comune condannato per condotta antisindacale

Il Tribunale del lavoro di Siracusa ha condannato il Comune di Augusta per condotta antisindacale. Accolte, dunque, le richieste avanzate nel ricorso presentato dalla Cisl Fp Ragusa Siracusa.

Da qui l'invito a fornire immediato riscontro alle reiterate richieste della Cisl Fp.

L’amministrazione megarese dovrà pagare oltre 4 mila euro per la mancata convocazione della delegazione trattante che doveva affrontare i temi della progressione economica orizzontale e la liquidazione dello straordinario ai dipendenti comunali.

Soddisfatto per l’esito della sentenza il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi.

“Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. – tuona Passanisi – Ancora una volta la Cisl Fp dimostra di avere ragione nei confronti dell’amministrazione comunale di Augusta, recidiva per ben due volte consecutive, nel febbraio 2018 ed oggi, di una condotta lesiva nei confronti del sindacato e, quindi, dei lavoratori che rappresenta. Questa amministrazione dovrà pagare complessivamente oltre 7 mila euro.

Restiamo in attesa che questa amministrazione ci convochi, come ordinato dal Giudice - conclude Passanisi - per affrontare e risolvere in meno di un mese le tematiche rimaste in sospeso".