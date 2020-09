Siracusa, al via la gara per la manutenzione del centro di accoglienza S. Anna

Pubblicata la gara per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel centro di accoglienza S.Anna a Siracusa. Gli interessati hanno circa un mese di tempo per preparare l'offerta, visto che il termine per la stipula del contratto è fissato al 18 ottobre 2020. L'importo per l'esecuzione dei lavori è di euro 412.131 euro. Ne dà notizia Vincenzo Vinciullo.