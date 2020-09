Siracusa, furto di energia elettrica: arrestato il titolare di una pizzeria in Ortigia

Contrasto al crescente fenomeno di furto di energia elettrica. E' questo l'obiettivo dell'attività che sta impegnando i carabinieri della stazione di Ortigia i quali, con il personale tecnico dell’Enel, stanno effettuando controlli agli esercizi commerciali del centro storico. Nel corso di tale servizio è stato arrestato un 50enne, titolare di un bar pizzeria in Ortigia, e di denunciare un suo dipendente del primo. Dall'ispezione nell'attività commerciale è emerso che i due avevano posizionato alcuni magneti al di sopra dei contatori elettrici del locale per alterare il conteggio dei consumi di energia (che sono risultati ribassati addirittura del 97% rispetto all’ammontare dei reali consumi). I contatori manomessi sono stati asportati e consegnati ai tecnici dell’Enel per ulteriori verifiche tecniche e stime del danno patito. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.