Siracusa, referendum del 20 e 21 settembre: Di Marco e Baio per il Si

Si avvicina a grandi passi l'appunto con le urne per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Riceviamo e pubblichiamo un intervento di due esponenti del Partito Democratico di Siracusa, Marika Cirone Di Marco e Salvo Baio: "Voteremo Sì al referendum del 20 e 21 settembre sulla riduzione dei deputati (da 630 a 400) e dei senatori (da 315 a 200) in coerenza con gli accordi sottoscritti dal Partito democratico all'atto della nascita dell'attuale governo Conte e con il voto favorevole alla modifica costituzionale dei nostri gruppi parlamentari.

Vogliamo ricordare che in Sicilia, in questa legislatura, si sta attuando la riforma del taglio dei parlamentari (da 90 a 70) a seguito di una proposta di legge del gruppo dei deputati regionali Pd.

Gli accordi, oltre al taglio di 345 parlamentari, prevedono appositi interventi legislativi per ricostituire gli equilibri costituzionali, approvare le riforma del sistema elettorale (ridisegnando i collegi) e la modifica dei regolamenti delle Camere.

Si tratta di interventi necessari, in caso di vittoria del Sì, per completare la riforma oggetto del referendum che altrimenti sarebbe zoppa e senza contrappesi.

In questo quadro condividiamo la proposta, approvata dalla direzione nazionale del Pd, di differenziare le funzioni delle due Camere per rendere più snello il procedimento di formazione delle leggi".