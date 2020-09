Siracusa, caso Caravaggio: Ficara e Zito "Rientro entro il 13 dicembre"

"Il Caravaggio tornerà entro il 13 dicembre, il giorno della festa di Santa Lucia" : a dirlo è Paolo Ficara, deputato nazionale del M5S.

"Ho avuto la conferma dal Fec - dichiara - che nei mesi passati ho interrogato più volte su questa vicenda".

“Ci sono però aspetti che ora vanno chiariti, a livello istituzionale”- aggiunge Ficara insieme al deputato regionale Stefano Zito, che si riferiscono alla decisione del Fec nonostante il parere contrario del Comune di Siracusa e della Curia. "Ci chiediamo che senso abbia avuto il vertice in Prefettura a Siracusa della scorsa settimana se tutto era già deciso, o quasi. Avere ignorato la volontà espressa di una città capoluogo - aggiungono - è istituzionalmente irrispettoso, a nostro parere. Ma ciò non toglie che diversi errori siano stati condotti anche a Siracusa, di posizione e di gestione. L’avere puntato in una prima fase sullo stato di salute dell’opera, ritenuta bisognoso di restauro - spiegano - si è rivelato un boomerang e non solo comunicativo".

Sul piano squisitamente politico non manca la risposta alle critiche di esponenti di primo piano del centrodestra: "Dimenticano, però, come al governo della Regione ci siano proprio loro. E il via libera all’intera operazione arrivato da Palermo è, dall’inizio di questa storia, desolante. Troppe zone ibride e giravolte attorno al Caravaggio, al punto che ci si domanda - concludono Ficara e Zito - chi davvero comandi a Palazzo Vermexio dove l‘intraprendenza dell’assessore Granata ha avuto la meglio su di una certa timidezza istituzionale del sindaco Italia”.