Nave Costa Deliziosa dà il buongiorno a Siracusa: entrata in porto alle 8

Nave Costa Deliziosa dà il buongiorno a Siracusa, entrando in porto intorno alle 8 e segnando la ripartenza della stagione crocieristica dopo il lungo periodo del lockdown dovuto alla pandemia del covid 19.

A bordo, oltre all'equipaggio, 351 passeggeri; la nave da crociera non effettuerà procedure di imbarco e sbarco nel porto siracusano, ma un transito della durata di alcune ora, durante la quale i passeggeri, se vorranno, potranno effettuare escursioni programmate e guidate, sempre nel rispetto delle misure anticovid.

Partita da Trieste, la Costa Deliziosa, dopo aver toccato i porti di Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, è arrivata a Siracusa e poi toccherà Catania, per poi fare ritorno a Trieste in vista della successiva partenza. La nave farà scalo a Siracusa anche nelle prossime settimane sempre di prossimi giovedì.