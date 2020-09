Rosolini, il caso della morte del piccolo Evan a "Chi l'ha visto?" VIDEO

Il caso della morte del piccolo Evan, il bimbo di soli 21 mesi, di Rosolini, morto all'ospedale Maggiore di Modica il 17 agosto, tra quelli trattati ieri sera nella prima puntata della nuova stagione di "Chi l'ha visto?", la trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli.

Il bambino è morto a causa delle botte ricevute e la procura di Siracusa ritiene responsabili la giovane madre, Letizia Spatola e il suo compagno, Salvatore Blanco. Durante le indagini è venuto fuori che il bambino aveva avuto tre accessi al pronto soccorso in poche settimane per gravi lesioni e fratture.

Allora l'inviata, oltre a sentire la zia e la nonna del piccolo, ha intervistato il responsabile del presidio ospedaliero di Noto, e ha cercato di porre qualche domanda alle assistenti sociali del Comune di Rosolini, ma invano.

Per vedere la trasmissione CLICCA QUI e vai a 41'38" dalla fine