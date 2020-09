Rosolini, morte Evan: il padre indagato per maltrattamenti

Stefano Lo Piccolo, padre del piccolo Evan, il bimbo di 20 mesi di Rosolini, morto il 17 agosto scorso all'ospedale Maggiore di Modica, è indagato dalla Procura di Siracusa per maltrattamenti.

Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe maltrattato il piccolo prima che terminasse la sua relazione con la madre del bambino. Non avrebbe dunque nulla a che vedere con le botte che, secondo la Procura, hanno causato la morte di Evan e per le quali sono accusati la madre Letizia Spatola e il suo convivente. Salvatore Blanco.

Lo Piccolo il 6 agosto, prima che sopraggiungesse la morte del figlio, aveva presentato un esposto alla Procura di Genova dove viveva, nel quale segnalava i presunti maltrattamenti subiti dal figlio.