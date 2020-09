Canicattini Bagni, il sindaco di Allumiere fa visita alla collega Marilena Miceli

Il sindaco della cittadina laziale di Allumiere, Antonio Pasquini, in Sicilia con moglie e figli per una breve vacanza, ha fatto visita al sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli. Era presente anche l’Assessore al Turismo, Sebastiano Gazzara.

Una delegazione della cittadina laziale composta dagli sbandieratori della Contrada “Burò”, lo scorso anno, guidati dall’assessore Luigi Artebani in rappresentanza del Sindaco Pasquini, era stata ospite del Comune di Canicattini Bagni, nell’ambito del progetto di interscambi culturali e gemellaggi, in occasione della “Sfilata Storica” del 34° Palio di San Michele promosso dagli otto Quartieri della cittadina iblea.