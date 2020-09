Noto, manutenzione straordinaria del depuratore di Calabernardo: aggiudicata la gara

Aggiudicata la gara per i lavori di manutenzione dell’impianto di depurazione di contrada Calabernardo, a Noto.

Erano 7 le offerte arrivate, quella con il miglior ribasso è stata della società catanese Cospin Srl (-26,8% per un totale di 400.284,71 euro). L’impianto serve buona parte delle contrade balneari di Noto (Calabernardo e Lido su tutte).I l progetto prevede il ripristino dell’efficienza del processo biologico di depurazione delle portate in arrivo e la messa in sicurezza dei dispositivi di fruizione dell’impianto della contrada balneare.

“Sono molto contento - dichiara Bonfanti - miglioreremo la rete idrica e tutti i processi depurativi con il nuovo piano d’ambito provinciale e con un nuovo gestore unico, come previsto dalla legge”.