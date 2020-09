Sospesi temporaneamente i test clinici sul vaccino AstraZeneca

AstraZeneca sospende tutti i test clinici sul vaccino per il coronavirus che sta sviluppando con l'Università di Oxford dopo uno dei partecipanti ha accusato una seria potenziale reazione avversa.

Si è presentato un quadro clinico avverso in uno solo dei 50 mila soggetti volontari su cui il vaccino è stato testato - ha spiegato Piero di Lorenzo, ad dell'istituto di ricerca Irbm di Pomezia - la multinazionale ha deciso di sospendere temporaneamente la sperimentazione in nuovi soggetti mentre continua il monitoraggio degli altri volontari".