Siracusa, viola sistematicamente i domiciliari: 25enne finisce in carcere

Viola ripetutamente gli arresti domiciliari e viene arrestato dai Carabinieri.

Si tratta di Gianclaudio Assenza, 25 anni. Nell’ultimo mese il giovane ha sistematicamente violato le prescrizioni della misura cautelare cui era sottoposto, ospitando in casa persone non conviventi e continuando a frequentare pregiudicati. per tutto ciò Assenza era stato più volte denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Siracusa. Ieri l'esecuzione della misura di aggravamento è il suo trasferimento nel carcere di Cavadonna.